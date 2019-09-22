Кияев: футболистам "Оренбурга" следовало сыграть агрессивнее в игре с "Локомотивом"

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболистам "Оренбурга" следовало показать более агрессивную игру в домашнем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива". Такое мнение ТАСС высказал президент "Оренбурга" Владимир Кияев.

В воскресенье "Оренбург" уступил "Локомотиву" со счетом 2:3, игра проходила на стадионе "Газовик".

"Не буду скрывать, что перед матчем мы надеялись на победу, - сказал Кияев. - Хотя, конечно, понимали, что легко не будет - "Локомотив" является серебряным призером чемпионата России, обладателем Кубка России,посмотрите на их подбор футболистов. Если смотреть на все объективно, то счет по игре".

"Нам немножко не хватило везения. Стоило сыграть агрессивнее, учитывая то, что "Локомотив" провел матч в Лиге чемпионов (железнодорожники в среду обыграли на выезде немецкий "Байер" со счетом 2:1 - прим. ТАСС). По первому тайму могу сказать, что нужно было больше играть низом, двигаться поактивнее", - отметил президент "Оренбурга".

Кияев считает, что поражение от "Локомотива" стоит воспринимать спокойно. "Все нормально, просто соперник был объективно сильнее нас. И это поражение никак не повлияет на положение главного тренера Владимира Федотова в клубе. Контракт с ним заключен, какие-то выводы будем делать уже по итогам сезона", - заключил Кияев.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 20 очков, "Оренбург" с восемью очками идет 13-м. В следующем туре "Локомотив" 28 сентября примет санкт-петербургский "Зенит", "Оренбург" 29 сентября в гостях сыграет с московским "Спартаком". Кроме того, обеим командам 25 сентября предстоит провести матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России, "Локомотив" на выезде встретится с калининградской "Балтикой", "Оренбург" - с московским "Чертаново".