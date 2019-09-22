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Футбол в России

Кикнадзе заявил о необходимости серьезного обсуждения календаря на следующий сезон РПЛ

У "Локомотива" в расписании три матча за неделю - в Леверкузене, Оренбурге и Калининграде
Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе Сергей Савостьянов/ТАСС
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Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Принципы составления календаря на следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) должны стать серьезной темой для разговора. Об этом ТАСС в воскресенье заявил генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе.

В воскресенье "Локомотив" в гостевом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл "Оренбург" со счетом 3:2. 18 сентября железнодорожники в Леверкузене победили местный "Байер" (2:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. 25 сентября красно-зеленые в Калининграде сыграют с "Балтикой" в рамках 1/16 финала Кубка России.

"Конечно, решение за тренерским штабом, но, думаю, чисто физически и логически необходимо некоторым игрокам дать передышку. Это очень серьезная тема для разговора - о принципах составления календаря на следующий год", - заявил Кикнадзе.

После десяти игр в активе "Локомотива" 20 очков, команда идет на четвертом месте в национальном первенстве. В следующем туре железнодорожники примут санкт-петербургский "Зенит", матч пройдет 28 сентября.

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