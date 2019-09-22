Английские регбисты обыграли команду Тонга в матче Кубка мира

ТАСС, 22 сентября. Сборная Англии по регби выиграла у команды Тонга со счетом 35:3 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японском Саппоро.

Сборные Англии и Тонга выступают в группе С вместе с командами Франции, Аргентины и США. Сборная Англии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки, команда Тонга не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в четверг, встретятся сборные Англии и США.

Сборная Англии один раз побеждала на Кубке мира (2003), дважды уступала в финале (1991, 2007). Тонганцы в восьмой раз принимают участие в групповой стадии Кубка мира, в предыдущие семь раз команда ни разу не сумела пробиться в плей-офф.

Всего в турнире принимают участие 20 команд. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мировых первенств. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.