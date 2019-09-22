Винер-Усманова: российские гимнастки должны понимать, что у них впереди много работы

БАКУ /Азербайджан/, 22 сентября. /ТАСС/. Российские гимнастки должны понимать, что у них впереди много работы, которая необходима, чтобы продолжать выигрывать. Об этом журналистам заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

Россиянки завоевали восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды на чемпионате мира, который завершился в Баку в воскресенье.

"Сегодня, слава богу, получилось, что мы проиграли одну золотую медаль, я очень рада этому, что кто-то другой встал на первое место, потому что нужна интрига. Мы очень рады, что сегодня выиграла Япония, их команда тоже тренируется в России у тренера (Инны) Быстровой, это тоже заслуга в какой-то степени российской школы, они работают четыре года там, в Санкт-Петербурге", - заявила Винер-Усманова.

"Восемь золотых медалей из девяти возможных, о чем тут говорить, какие можно подвести итоги? Итоги - слава богу", - добавила она.

По мнению Винер-Усмановой, 19-летняя Евгения Леванова оправдала включение в состав команды, которая выиграла золото в групповом многоборье. "Красавица, не всегда умница, но сегодня все сделала и в одном, и в другом упражнении. Но девочки еще тоже должны понимать, что они не боги, и еще очень много работы впереди", - отметила Винер-Усманова.