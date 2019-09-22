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Летние олимпийские виды спорта

Двукратный олимпийский чемпион по конному спорту Иван Кизимов умер на 92-м году жизни

Кизимов также становился чемпионом мира и многократным призером чемпионатов Европы
Иван Кизимов Сергей Преображенский/ТАСС
Описание
Иван Кизимов
© Сергей Преображенский/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Двукратный чемпион Олимпийских игр по конному спорту в выездке, заслуженный мастер спорта СССР Иван Кизимов умер на 92-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Федерации конного спорта России.

"Федерация конного спорта России выражает соболезнования родным и близким Ивана Михайловича", - говорится в сообщении.

О прощании со спортсменом федерация сообщит позднее.

Иван Кизимов - двукратный олимпийский чемпион в выездке (1968 и 1972), чемпион мира (1970), пятикратный серебряный призер и трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы, семикратный чемпион СССР. После Олимпиады 1976 года в Монреале он занимался только тренерской работой, некоторое время работал со сборной СССР. В 2003 году в честь Кизимова назвали Санкт-Петербургскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.

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