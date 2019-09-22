Теннисисты Шаран и Зеланай одержали победу в парном разряде на турнире в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Дивиж Шаран из Индии и Игорь Зеленай из Словакии обыграли итальянцев Маттео Берреттини и Симоне Болелли и стали победителями турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open в парном разряде. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге на кортах с покрытием "хард".

Финальный матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 10:8 в пользу Шарана и Зеленая.

33-летний Шаран занимает 49-е место в рейтинге ATP в парном разряде, Зеленай - 67-е. Шаран в шестой раз стал победителем турнира ATP в парном разряде, его лучшим результатом в парах на турнирах серии Большого является выход в 1/4 финала Уимблдона. 37-летний Зеленай впервые в карьере выиграл турнир ATP, на турнирах серии Большого шлема его лучший результат - выход в третий круг Открытых чемпионатов Австралии и Франции, а также Уимблдона.

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. В прошлом году в мужском парном разряде победу одержали итальянцы Берреттини и Фабио Фоньини. Соревнования завершатся 22 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.