Хохлов: футболисты "Динамо" играли с "Сочи" на должном уровне не весь матч

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" в матче чемпионата России с "Сочи" должны были хорошо играть с первых минут, а не отрезками. Такое мнение в эфире канала "Матч Премьер" высказал главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов.

"Динамо" на своем поле проиграло в матче 10-го тура премьер-лиги "Сочи" со счетом 2:3. Бело-голубые уступали в первом тайме, во втором забили дважды, но затем пропустили два мяча, в том числе на 90-й минуте.

"Мы должны играть на нужном уровне с первой минуты, а не отрезками. Во втором тайме возвращаться в игру было очень тяжело, но потом пропустили со стандартного положения. Третий гол не хочу обсуждать, все в раздевалке уже сказал", - сказал Хохлов.

Следующий матч "Динамо" проведет 25 сентября во Владивостоке в рамках 1/16 финала Олимп - Кубка России против "Луча". "Мы настраивались на сегодняшнюю игру, думали о ней. Потом будем думать о следующем матче", - подчеркнул Хохлов.

В следующем туре "Динамо" 28 сентября в гостях сыграет с "Ростовом".