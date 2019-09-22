Точилин: ФК "Сочи" сумел поддержать высокий темп игры с "Динамо" благодаря заменам

ТАСС, 22 сентября. Футболисты "Сочи" смогли поддержать высокий темп игры в победном матче с "Динамо" с помощью замен. Такое мнение в эфире телеканала "Матч Премьер" высказал главный тренер сочинцев Александр Точилин.

Футболисты "Сочи" в матче 10-го тура чемпионата России в гостях одержали победу со счетом 3:2, победный мяч забил вышедший на замену форвард Александр Карапетян.

"Мы планировали, что заменами можем поддержать темп игры. Александр доказал, что славится забитыми мячами на последних минутах, это показала игра с "Рубином". С учетом положения в таблице, результат этого матча, сыгранного на таком великолепном стадионе, - на вес золота", - сказал он.

Точилин, будучи игроком, выступал за "Динамо" с 1995 по 2008 год.

"Динамо" за счет замен усилило игру, надо было отыгрываться, поэтому мы играли с позиции силы. Да, мы пропустили два мяча, но этим и прекрасен футбол. Для меня это родной клуб, я следил, переживал за ним. Что касается стадиона "Динамо", то для меня он стал счастливым, и приятно было играть на нем и побеждать", - отметил он.

В следующем туре "Сочи" 30 сентября примет грозненский "Ахмат".