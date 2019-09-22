Лещук: Хохлов не говорил футболистам "Динамо" о своей отставке

В воскресенье "Динамо" в домашнем матче десятого тура чемпионата России уступило "Сочи" со счетом 2:3. На послематчевой пресс-конференции Хохлов отметил, что у него "не получилось" на посту главного тренера "Динамо".

"Тренер про отставку в раздевалке не говорил, виноват каждый игрок. Я бы хотел, чтобы Дмитрий Валерьевич продолжал работать, я давно работаю с этим тренерским штабом. Мне нравится их работа", - отметил Лещук.

"Я не сторонник того, чтобы искать виноватых. Виноват каждый игрок на своей позиции, я в этой игре не выручал, пропустил три гола. Неважно, мои они или не мои, но они есть, и у каждого игрока есть свои ошибки. Хохлов сказал, что так играть нельзя, это никуда не годится, нужно выходить и биться", - добавил вратарь "Динамо".

Хохлов возглавил "Динамо" по ходу сезона-2017/18 и сумел поднять команду из зоны вылета на итоговое восьмое место в турнирной таблице. В прошлом чемпионате "Динамо" финишировало на 12-й позиции, после чего контракт с Хохловым был продлен, срок соглашения не уточнялся. Хохлов работает в системе "Динамо" с 2011 года, он занимал должности помощника тренера и тренера молодежной команды, которую дважды приводил к чемпионству в молодежном первенстве. В июне 2015 года возглавил краснодарскую "Кубань", но в сентябре того же года был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

В турнирной таблице "Динамо" занимает 11-е место, одержав две победы при четырех ничьих и четырех поражениях, при этом динамовцы потерпели три поражения на своем поле. Учитывая матч прошлого сезона с "Арсеналом" (3:3), на новом домашнем стадионе клуб победил один раз в семи играх при четырех поражениях и двух ничьих. В следующем туре бело-голубые 28 сентября в гостях сыграют с "Ростовом".