Футболист "Динамо" Панченко предложил болельщикам приехать на базу и обсудить игру команды

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко предложил болельщикам клуба приехать на базу команды в подмосковном Новогорске для обсуждения с футболистами результатов и игры команды. Об этом журналистам рассказал вратарь "Динамо" Игорь Лещук.

В воскресенье "Динамо" в домашнем матче десятого тура чемпионата России уступило "Сочи" со счетом 2:3. По окончании игры футболисты "Динамо" Лещук, Вячеслав Грулев, Панченко, Тони Шуньич и не игравший Антон Шунин подошли к фанатской трибуне для разговора с болельщиками.

"Болельщики настроены негативно, Кирилл Панченко говорил "приезжайте на базу, давайте все обсудим". Не знаю, если они приедут, насколько эти встречи будут полезными. Каждый понимает свою вину, мы еще между собой поговорим на базе, если игра не получается, то нужно все равно по максимуму отдаваться на поле. Считаю, что в этой игре можно было брать три очка за счет характера", - рассказал Лещук.

Счет в матче на 31-й минуте открыл нападающий "Сочи" Антон Заболотный. "Не знаю, насколько случайный гол для себя забил Заболотный, он на сто процентов даже не видел ворота, бил с разворота. Возможно, он как-то нас выбил, первый тайм мы сыграли не очень хорошо, в раздевалке с ребятами поговорили, вышли более заряженными на игру, но в футболе 90 минут, нужно играть с максимальной самоотдачей всю игру. Нельзя, как мы вели 2:1, а потом в каком-то моменте кто-то может не добежать и расслабиться, что бы не происходило, нужно играть до конца", - добавил вратарь "Динамо".

В 2012 году болельщики "Динамо" приезжали на базу команды после семи поражений в восьми стартовых матчах чемпионата. Болельщики в резкой форме высказали недовольство игрой и результатами команды, а также самоотдачей некоторых игроков. После этого динамовцы, находившиеся на последнем месте в турнирной таблице, смогли выдать серию побед и финишировать на 7-м месте по итогам сезона.

На данный момент "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков, одержав две победы при четырех ничьих и четырех поражениях. В следующем туре бело-голубые 28 сентября в гостях сыграют с "Ростовом".