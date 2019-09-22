Аминов назвал неудовлетворительными результаты российских пятиборцев в сезоне

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов считает неудовлетворительными результаты сборной в текущем сезоне. Об этом он сообщил ТАСС в воскресенье.

В воскресенье в Москве прошел заключительный международный турнир сезона - Кубок Кремля. Россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов заняли шестое место. На чемпионате мира в Будапеште российская команда завоевала одну медаль - бронзу в мужской эстафете.

"Я оцениваю это [результаты сезона] как неудовлетворительно, мы проведем серьезный разбор, - сказал Аминов. - Не буду забегать вперед, весь тренерский штаб будет подвергнут критике, каждый тренер должен будет отчитаться о причинах произошедшего. После этого мы будем принимать решение, Андрей Моисеев (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) не гуру, никто ему никаких гарантий не давал, все будет зависеть от того, какой результат будет после совещаний, которые пройдут в ближайшее время".

Также Аминов в беседе с журналистами отметил, что результаты нынешнего сезона повлияют на то, кто поедет в составе сборной России на Олимпийские игры 2020 года в Токио.