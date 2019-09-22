Борец Садулаев считает, что четыре золотые медали ЧМ не предел для него

НУР-СУЛТАН, 22 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев считает, что четыре золотые награды мировых первенств не являются для него пределом. Об этом он сказал журналистам.

В воскресенье 23-летний Садулаев победил в финале в весовой категории до 97 кг азербайджанца Шарифа Шарифова и в четвертый раз стал чемпионом мира. Также спортсмен завоевал для России лицензию на Олимпийские игры 2020 года. Мировое первенство проходило в Нур-Султане.

"Я пока не ощущаю себя одним из самых титулованных борцов, четыре золотые медали - это не предел. Я не разочарован, что не поборолись с [Кайлом] Снайдером - впереди самый важный старт, Олимпийские игры. Я благодарю всех болельщиков, всех наших тренеров, всех болельщиков, которые сюда приехали, особенно казахских болельщиков", - сказал Садулаев.

"Я надолго запомню этот чемпионат мира - здесь организация на высшем уровне. Я даже не ожидал, что у меня здесь столько болельщиков. Не могу сказать, что титулы притупляют эмоции от победы, думаю, все еще впереди. Я четырехкратный чемпион мира, не проиграл бы в 2017-м, был бы пятикратным", - добавил борец.

Садулаев является чемпионом Олимпийских игр 2016 года в весовой категории до 86 кг. Кроме четырех золотых наград чемпионатов мира, в активе борца серебро мирового первенства и три золотые медали чемпионатов Европы.