Теннисист Медведев: стал играть лучше после предложения будущей жене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев считает, что стал играть лучше после того, как сделал предложение своей будущей жене. Об этом он заявил журналистам после победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.

В воскресенье Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира со счетом 6:3, 6:1.

"Мой теннисный путь не был бы возможен без многих людей. Это и моя жена, как только я сделал ей предложение, я играю с каждым днем лучше и лучше. Если бы не мама, я бы не начал играть в теннис, папа всегда поддерживал материально и морально", - сказал Медведев.

Медведев одержал шестую победу на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он выиграл турнир в Болгарии и "Мастерс" в американском Цинциннати, а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев стал пятым действующим теннисистом в мире, который доходил до пяти финалов турниров ATP подряд, ранее подобного достижения добивались серб Новак Джокович, Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.

"Я всем все доказал этой победой, думаю. Кто-то говорил, что я еду сюда, чтобы просто показать себя", - сказал Медведев.

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. В прошлом году победу в мужском одиночном разряде одержал австриец Доминик Тим. Призовой фонд в этом году составил $1,18 млн.