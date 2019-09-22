Россиянин Грищук вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук обыграл на тай-брейке американца Леньера Домингеса и вышел в четвертьфинал Кубка мира. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

В первых двух партиях четвертого раунда соперники одержали по одной победе. Первая партия тай-брейка завершилась вничью, во второй сильнее оказался Грищук. В субботу в четвертьфинал вышел россиянин Никита Витюгов, соревнования покинули Ян Непомнящий и Петр Свидлер.

Россиянин Кирилл Алексеенко проиграл на тай-брейке китайцу Дин Лижэню и завершил выступление на турнире. По результатам тай-брейка в четвертьфинал также пробились американец Джеффри Сюн, азербайджанец Теймур Раджабов и армянин Левон Аронян.

В четвертьфинале Грищук встретится с Дин Лижэнем, Витюгов - с китайцем Юй Янъи, Раджабов - с Сюном, Аронян - с французом Максимом Вашье-Лагравом. Первые партии четвертьфинала пройдут в понедельник.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.