Статус турнира ATP в Петербурге в будущем может быть повышен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы St. Petersburg Open ведут переговоры с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) о повышении статуса турнира. Об этом ТАСС заявил генеральный директор турнира Александр Медведев.

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250 (низшая категория официальных турниров).

"Мы работаем над этим (над повышением категории - прим. ТАСС), но, к сожалению, не все зависит от нас. Ведем переговоры с АТР. Уверен, мы достойны быть в категории 500 или 1000", - заявил Медведев.

В воскресенье четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в финале St. Petersburg Open обыграл хорвата Борну Чорича со счетом 6:3, 6:1.