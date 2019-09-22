Шахматист Грищук заявил, что в решающей партии с Домингесом на КМ сразу получил перевес

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук заявил, что сразу получил преимущество в последней партии четвертого раунда Кубка мира против американца Леньера Домингеса. Комментарий Грищука приводит пресс-служба турнира.

В первых двух партиях четвертого раунда соперники одержали по одной победе. Первая партия тай-брейка завершилась вничью, во второй сильнее оказался Грищук.

"Первую партию я выиграл, не имея большого преимущества, но постоянно оказывая давление на соперника, во второй партии он блестяще выиграл белыми. Сегодня в первой партии Домингес белыми фигурами давил, но мне достаточно уверенно удалось отбиться. В последней партии белые сразу получили преимущество, соперник, видимо, зевнул ход, очень важный, после этого у меня был большой перевес. У него были какие-то шансы, но наверное, я должен был выиграть с лишней фигурой за две пешки, после небольших судорог в цейтноте мне удалось победить", - сказал Грищук.

В четвертьфинале Грищук сыграет с китайцем Дин Лижэнем. Первая партия пройдет в понедельник.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.