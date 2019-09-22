Мамиашвили считает, что российские борцы были способны на большее на ЧМ в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная России по спортивной борьбе допустила ряд недоработок на чемпионате мира в Нур-Султане. Об этом журналистам заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Российские борцы завоевали на турнире в Нур-Султане 19 наград - девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых, выиграв общекомандное первенство.

"Мы во многом недоработали, сборная России в любом случае способна на большее. И если со стороны покажется, что мы слишком многого требуем от наших ребят и девочек, то надо понимать: мы - наследники самой великой команды в мире, нашим спортсменам все по плечу. Думаю, тот, кто это фундаментально осознает, действительно может все", - подчеркнул Мамиашвили.

"Чемпионы мира почувствовали вкус побед. Хочу заверить, что мы сделаем все, чтобы оправдать возложенные на нас надежды, и через год [на Олимпиаде в Токио] вновь докажем себе и всем, на что мы способны", - сказал Мамиашвили.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.