Дома лучше. Теннисист Медведев впервые выиграл турнир в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. 23-летнему теннисисту потребовалось два сета, чтобы одержать первую в карьере победу на турнире в России.

Встреча в Санкт-Петербурге прошла при аншлаге и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Призовой фонд в этом году составил $1,18 млн, Медведев получит $203,4 тыс. Чорич занимает 15-е место в рейтинге ATP, на турнире он был посеян под четвертым номером.

После игры 22-летний Чорич признался, что, несмотря на положительную статистику личных встреч, в этот вечер он ничего не мог сделать с россиянином.

"Даня просто невероятно играет сейчас. Последние 10 недель он действует восхитительно, и победа здесь полностью заслужена. Надеюсь, он продолжит так же - главное, чтобы был здоров и обходился без травм", - сказал Чорич.

Теннисисты встречались в шестой раз, Медведев одержал лишь вторую победу.

Медведев прогрессирует благодаря жене

Медведев одержал свою шестую победу на турнирах ATP. Ранее в этом году он выиграл турнир в Софии и "Мастерс" в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

"Мой теннисный путь не был бы возможен без многих людей. Это и моя жена, как только я сделал ей предложение, я играю с каждым днем лучше и лучше. Если бы не мама, я бы не начал играть в теннис, папа всегда поддерживал материально и морально", - сказал Медведев после победы.