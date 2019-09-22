Тедеев: сборная России по вольной борьбе снова доказала, что является лучшей в мире

НУР-СУЛТАН, 22 сентября. /ТАСС/. Российские борцы вольного стиля на предолимпийском чемпионате мира в Нур-Султане снова продемонстрировали свое превосходство, собрав половину золотых наград турнира. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер команды Дзамболат Тедеев.

Команда Тедеева завоевала на турнире пять золотых наград - чемпионами мира стали Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Серебряную медаль завоевал Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), бронзовые - Гаджи Набиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Алихан Жабраилов (до 92 кг).

"Мы завоевали 50 процентов золотых медалей чемпионата, еще столько же увозят домой представители других стран. Мы не признаем награды других проб, так что результат мог быть еще лучше. В Казахстане мы продемонстрировали превосходство нашей школы и специалистов. Хочу поблагодарить всю команду - тренеров и спортсменов, они доказали, что в мире лучше нас никого нет", - заявил Тедеев.

"Несмотря на повальную политизацию спорта, когда нашим атлетам отказывают в визах, спорт все равно объединяет. Представители всех стран все равно подходят, общаются и поздравляют друг друга. Это дорогого стоит", - отметил тренер.

Команда не смогла завоевать лишь одну лицензию на Олимпиаду в Токио - в весовой категории до 125 кг. "Лицензии доберем, куда мы денемся. Пусть ни у кого не будет сомнений, что сборная России по вольной борьбе выступит на Олимпийских играх в Токио в полном составе", - заверил Тедеев.

Незаменимый капитан

Тедеев отметил, что на чемпионате мира в Казахстане выступила команда, обновленная после Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

"Первый ее камень был заложен на чемпионате мира 2017 года в Париже. Сейчас можно сказать, что у нас самая молодая, полностью обновленная команда, в которой незаменим лишь ее капитан - Абдулрашид Садулаев. В этом составе сборная может выступать и еще один олимпийский цикл", - отметил Тедеев.