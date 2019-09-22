Конеру впервые поверила в победу на этапе Гран-при FIDE в Сколково после восьмой партии

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Степан Бурлаков/. Победительница первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который прошел в Сколково, индианка Хампи Конеру впервые поверила в победу на турнире только после восьми проведенных партий. Об этом она рассказала ТАСС.

32-летняя Конеру набрала восемь очков в 11 партиях. Второе-третье места поделили китаянка Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Александра Горячкина, которые проиграли победительнице по 0,5 очка.

"Для меня это неожиданный результат, перед началом турнира я ставила себе цель провести несколько хороших игр, - сказала Конеру. - После восьми сыгранных партий я впервые поверила, что смогу одержать победу на этапе Гран-при. Мне понравилась организация турнира".

В серии Гран-при, помимо турнира в России, пройдут еще три этапа: в Монако (2-15 декабря), Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток 2021 года попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.