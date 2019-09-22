"Ливерпуль" одержал шестую победу подряд в чемпионате Англии по футболу, обыграв "Челси"

ТАСС, 22 сентября. Футболисты "Ливерпуля" со счетом 2:1 обыграли лондонский "Челси" в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне в присутствии 40 638 зрителей.

В составе "Ливерпуля" голы забили Трент Александер-Арнольд (14-я минута) и Роберто Фирмино (30). У "Челси" отличился Н'Голо Канте (71).

"Ливерпуль" одержал шестую победу кряду в текущем сезоне АПЛ, подопечные Юргена Клоппа занимают первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 18 очков после шести туров. "Челси" идет на 11-м месте, имея в активе 8 очков после шести матчей.

В следующем туре 28 сентября "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Шеффилд Юнайтед", а 25 сентября также в гостях встретится с "Милтон Кинс" в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги. "Челси" 25 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги сыграет дома сыграет с "Гримсби", а 28 сентября в седьмом туре АПЛ на домашнем поле примет "Брайтон".