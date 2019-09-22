ЦСКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате России по футболу, обыграв "Краснодар"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 3:2 в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе ЦСКА два гола забил Никола Влашич (32-я (с пенальти) и 41-я минуты), еще один мяч на счету Федора Чалова (37). В составе "Краснодара" дублем отметился Маркус Берг (57, 60). Пенальти в ворота "Краснодара" был назначен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Желтые карточки в матче, в частности, получили главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев и тренер команды Мурат Мусаев.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Чалов забил 900-й гол ЦСКА в РПЛ, также его мяч стал 500-м для столичной команды на своем поле.
"Краснодар" не пропускал три гола за тайм в чемпионате России с сезона-2016/17, тогда "Оренбург" забил три гола в первом тайме (3:3). Команды провели 20-й очный матч в разных турнирах, на счету ЦСКА восемь побед, "Краснодара" - семь, пять раз была зафиксирована ничья.
ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка. "Краснодар" потерпел первое поражение за последние девять матчей и занимает четвертое место (20 очков).
В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 29 сентября, "Краснодар" в этот же день примет тульский "Арсенал".
Ход матча
К матчу команды подошли в не самом лучшем настроении - в четверг и "Краснодар", и ЦСКА потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы. Московский клуб в гостях со счетом 1:5 проиграл болгарскому "Лудогорцу", а "Краснодар" на выезде уступил швейцарскому "Базелю" (0:5). Поэтому в очной встрече оба клуба горели желанием реабилитироваться перед своими болельщиками.
В начале матча ЦСКА сразу завладел преимуществом, "Краснодар" ловил соперника на контратаках. Первый опасный момент случился на девятой минуте, Сигурдссон принял мяч в районе 11-метровой отметки и, казалось, бил наверняка, но удар был заблокирован защитником Йоном Фьолусоном. Спустя две минуты полузащитник ЦСКА Константин Кучаев пробивал в дальний угол, но футболисту не удалось толком закрутить мяч. Краснодарцы же редко встречались с мячом, игроки пытались вытягивать на себе футболистов хозяев за счет коротких передач у своей штрафной и быстрых длинных забросов на Ари, но результатов эти задумки не приносили - линия обороны армейцев действовала грамотно.
На 29-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов решил воспользоваться VAR после удара Влашича. При помощи видеоповтора судья указал на точку, так как мяч после удара армейского хавбека угодил в руку защитника "Краснодара", когда тот находился в штрафной площади. Влашич с 11-метровой отметки был точен.
Спустя восемь минут ЦСКА удвоил преимущество - Чалов точно и сильно пробил в дальний угол ворот с линии штрафной, Матвей Сафонов свою команду выручить не сумел. "Краснодар" не опускал голову и пытался что-то создать впереди, но трудно было сбить кураж подопечных Виктора Гончаренко. Доказательством стал третий гол на 41-й минуте - Сафонов выручил свою команду после удара Кучаева с близкого расстояния, но первым на добивании оказался Влашич, который и отправил мяч в сетку, оформив дубль.
После перерыва Матвеев усилил атаку - Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле вместо полузащитника Дмитрия Скопинцева, а нападающий Берг заменил хавбека Даниила Уткина. Замены сыграли на пользу "Краснодару", футболисты стали двигаться быстрее, чаще переходить на половину поля соперника. На 56-й минуте первый гол за клуб забил Берг - при подаче углового нападающий откликнулся на скидку капитана команды Ивана Мартыновича, оказавшись на дальней штанге, и без труда занес мяч в ворота.
Спустя четыре минуты Берг оформил дубль - нападающий затылком отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева после подачи Вандерсона. Шведский нападающий не собирался останавливаться и мог оформить хет-трик на 64-й минуте, но вратарь ЦСКА надежно сыграл после плотного удара в пределах штрафной. До финального свистка счет в матче не изменился.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|18-4
|23
|2
|ЦСКА
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|3
|Ростов
|10
|6
|2
|2
|17-14
|20
|4
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|21-12
|20
|5
|Локомотив
|10
|6
|2
|2
|17-10
|20
|6
|Урал
|10
|4
|2
|4
|17-20
|14
|7
|Арсенал
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|8
|Уфа
|10
|4
|2
|4
|11-10
|14
|9
|Спартак
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|10
|Рубин
|10
|3
|1
|6
|6-15
|10
|11
|Динамо
|10
|2
|4
|4
|8-9
|10
|12
|Сочи
|10
|2
|3
|5
|8-13
|9
|13
|Ахмат
|10
|2
|3
|5
|7-15
|9
|14
|Оренбург
|10
|2
|2
|6
|13-18
|8
|15
|Тамбов
|10
|2
|2
|6
|9-15
|8
|16
|Крылья Советов
|10
|2
|2
|6
|13-16
|8