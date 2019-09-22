ЦСКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате России по футболу, обыграв "Краснодар"

В составе ЦСКА два гола забил Никола Влашич (32-я (с пенальти) и 41-я минуты), еще один мяч на счету Федора Чалова (37). В составе "Краснодара" дублем отметился Маркус Берг (57, 60). Пенальти в ворота "Краснодара" был назначен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Желтые карточки в матче, в частности, получили главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев и тренер команды Мурат Мусаев.

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Лучшим игроком матча был признан полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Чалов забил 900-й гол ЦСКА в РПЛ, также его мяч стал 500-м для столичной команды на своем поле.

"Краснодар" не пропускал три гола за тайм в чемпионате России с сезона-2016/17, тогда "Оренбург" забил три гола в первом тайме (3:3). Команды провели 20-й очный матч в разных турнирах, на счету ЦСКА восемь побед, "Краснодара" - семь, пять раз была зафиксирована ничья.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка. "Краснодар" потерпел первое поражение за последние девять матчей и занимает четвертое место (20 очков).

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 29 сентября, "Краснодар" в этот же день примет тульский "Арсенал".

Ход матча

К матчу команды подошли в не самом лучшем настроении - в четверг и "Краснодар", и ЦСКА потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы. Московский клуб в гостях со счетом 1:5 проиграл болгарскому "Лудогорцу", а "Краснодар" на выезде уступил швейцарскому "Базелю" (0:5). Поэтому в очной встрече оба клуба горели желанием реабилитироваться перед своими болельщиками.