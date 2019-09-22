Тренер "Краснодара": в эпизоде с нарушением на Берге нужно было использовать VAR

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Главный арбитр матча 10-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА - "Краснодар" Владислав Безбородов должен был прибегнуть к помощи системы видеоассистента рефери (VAR) в эпизоде с падением в штрафной нападающего краснодарцев Маркуса Берга. Такое мнение журналистам высказал тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

В воскресенье ЦСКА дома обыграл "Краснодар" со счетом 3:2. Берг стал автором дубля.

"К судье огромные претензии. Все видели, что был пенальти на Берге, почему нельзя было посмотреть VAR? Игрокам ЦСКА не показывались желтые карточки, молчу про момент с нарушением Ахметова - нашему бы игроку показали красную карточку. Мы были первыми, кто выступал за VAR, так как хотелось справедливости", - сказал Мусаев.

Мусаев признал, что тренерский штаб допустил ошибки со стартовым составом команды. "Во втором тайме стали быстрее играть. Второй тайм вселяет оптимизм: если будем также дальше играть, то у нас все будет хорошо", - отметил он.

В следующем туре "Краснодар" 29 сентября примет тульский "Арсенал".