Индийский успех в Сколково. Конеру выиграла первый этап Гран-при FIDE

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Индийская шахматистка Хампи Конеру стала победительницей первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин, который проходил на территории инновационного центра "Сколково". Победительница на полбалла опередила действующую чемпионку мира китаянку Цзюй Вэньцзюнь и претендентку на это звание россиянку Александру Горячкину.

Турнир в Москве стал первым из четырех этапов Гран-при, которые пройдут по май 2020 года. Призовой фонд каждого из турниров - €80 тысяч. Победительница этапа получает €15 тыс., всей серии - €20 тыс.

Конеру и Горячкина стали единственными участницами турнира, кто не потерпел ни одного поражения по итогам соревнований. Вместе с Цзюй Вэньцзюнь представительница Индии одержала наибольшее количество побед на турнире - пять. Цзюй Вэньцзюнь могла догнать ее в субботу по итогам предпоследнего тура, но ее соперница по партии Горячкина, несмотря на подавляющий перевес китаянки, удержала ничью. Единственное поражение Цзюй Вэньцзюнь потерпела в девятом туре от другой россиянки - Екатерины Лагно, с которой, в частности, играла в успешном для себя финале чемпионата мира 2018 года, проходившего по нокаут-системе.

В Сколково индийская и китайская шахматистки играли друг с другом в последнем туре, и Конеру для общей победы хватило ничьей. Она набрала восемь очков, причем после завершения турнира призналась, что поверила в общую победу после восьми партий. "Для меня это неожиданный результат, перед началом турнира я ставила себе цель провести несколько хороших игр, - сказала после завершения турнира 32-летняя шахматистка ТАСС. - Мне понравилась организация турнира".

Серию турниров Гран-при можно назвать любимым соревнованием для индийской шахматистки. Она неизменно занимала второе место по итогам Гран-при, начиная с первых соревнований. Вторая позиция по итогам серии Гран-при, проходившей с 2009 по 2011 годы, позволила Конеру добиться права сыграть матч на первенство мира в 2011 году с китаянкой Хоу Ифань, которой она уступила.

Шахматные таланты в Сколково

Цзюй Вэньцзюнь, шедшая к заключительному дню на втором месте, сохранила его за собой, отстав от победителя на 0,5 очка. Еще одним гроссмейстером, которая не проиграла ни разу, стала как раз Горячкина, добившаяся ранее права играть матч за мировую шахматную корону с Цзюй Вэньцзюнь. Россиянка поделила с китаянкой второе-третье места благодаря, в том числе, победе белыми фигурами в последнем туре над шведкой Пиа Крамлинг.

"Я показала хороший результат, но всегда есть к чему стремиться, - сказала ТАСС Горячкина. - Организация турнира понравилась. Игровой зал необычный, внутри было темно, горели прожекторы".

По завершении соревнования его участниц поздравил президент FIDE Аркадий Дворкович. "Вы провели две недели на турнире, показав интересную игру. Надеюсь, вам понравился турнир, вы все показали свои таланты. Уверен, что всех участниц ждет большое шахматное будущее", - сказал он на церемонии закрытия турнира.

Кроме Горячкиной и Лагно, из россиянок также в турнире принимали участие Валентина Гунина, Александра Костенюк и Алина Кашлинская. Лагно стала четвертой, Гунина поделила пятое-шестое места, Кашлинская и Костенюк - восьмое-девятое.

Серия Гран-при является отборочным этапом к турниру претенденток, который состоится в 2021 году. Путевку в турнир получат две лучшие шахматистки по результатам серии. Победительница турнира претенденток сыграет за звание чемпионки мира с действующей обладательницей шахматной короны.

Следующие соревнования в рамках Гран-при пройдут в Монако (2-15 декабря), швейцарской Лозанне (1-14 марта) и на Сардинии (2-15 мая).