Пора прощаться. Поражение от "Сочи" приблизило отставку главного тренера "Динамо" Хохлова

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в матче десятого тура чемпионата России по футболу уступило "Сочи" со счетом 2:3. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 10 117 зрителей. Для "Динамо" это поражение стало четвертым в сезоне при четырех ничьих и двух победах. Все поражения бело-голубые потерпели дома, победа в родных стенах одержана всего одна, еще один матч завершился вничью. После первого домашнего поражения в сезоне - во втором туре от "Рубина" (0:1) - главный тренер Дмитрий Хохлов заявил, что если команда не исправит ситуацию в ближайших турах, то он готов подать в отставку. С тех пор в восьми играх "Динамо" одержало две победы, трижды проиграло и трижды сыграло вничью.

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На пресс-конференции после игры с "Сочи" Хохлов признался, что у него "не получилось" на посту главного тренера "Динамо". Официального сообщения об отставке Хохлов не сделал, но недвусмысленно дал понять, что в ближайшее время оно последует. "Подам ли в отставку? Скоро все узнаете, у меня действительно не получилось", - заявил Хохлов. Хохлов работает в системе "Динамо" с 2011 года, он занимал должности помощника тренера и тренера молодежной команды, которую дважды приводил к чемпионству в молодежном первенстве. В июне 2015 года он возглавил краснодарскую "Кубань", но в сентябре того же года был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты. Неудачи "Динамо" Хохлов возглавил "Динамо" после неудачного старта команды в сезоне-2017/18, сменив Юрия Калитвинцева, который сезоном ранее вернул команду в элиту, выиграв первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ). При Хохлове команда, находившаяся до его прихода на предпоследнем месте, начала показывать более яркий футбол и набирать очки. В результате динамовцы финишировали на восьмом месте, одержав во втором круге победы над принципиальными соперниками - ЦСКА (2:1) и "Спартаком" (1:0). Хохлов получил доверие со стороны руководства и болельщиков, но клуб не смог сохранить в составе лучшего игрока того сезона - Александра Ташаева, который попал в расширенный список игроков для подготовки к домашнему чемпионату мира.

В сезоне-2018/19 "Динамо" порой демонстрировало интересную игру, но раз за разом команду подводила реализация моментов. Болельщики с пониманием относились к ситуации, понимая ограниченность тренера в исполнителях. Команда заняла 12-е место. Руководство "Динамо" возлагало большие надежды на хорошие результаты в чемпионате страны. Впервые с сезона 2008 года, когда бело-голубые завоевали бронзовые медали, динамовцы начали чемпионат стадионе в Петровском парке, на реконструкцию которого ушло больше десяти лет. Символично, что в сезоне-2008 Хохлов был капитаном и одним из лидеров "Динамо". Перед началом сезона на усиление состава бело-голубых были выделены внушительные средства, по данным портала Transfermarkt, "Динамо" в летнее трансферное окно потратило на новых футболистов порядка €40 млн. Половина из них была потрачена на атакующего полузащитника Максимилиана Филиппа, приобретенного у дортмундской "Боруссии". Немец на третьей минуте матча с "Локомотивом" (1:2) отметился красивым голом со штрафного, после чего забил победный мяч в следующей игре с "Тамбовом" (2:0). Но в последних трех встречах Филипп выглядел вяло, мало двигался и практически не угрожал воротам соперников. В матче с "Сочи" Хохлов и вовсе заменил его сразу после перерыва. Однако большая часть футболистов оказались в распоряжении Хохлова уже по ходу чемпионата, а не во время предсезонных сборов. Главному тренеру так и не удалось за короткий промежуток времени поставить игру. Состав "Динамо" также пополнили Себастьян Шиманьский, Заурбек Плиев, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Игорь Калинин, Рамиль Шейдаев, Шарль Каборе, Клинтон Н'Жи, Роман Нойштедтер, Сильвестр Игбун. Ни один из игроков пока не сумел стать лидером команды, а некоторые и вовсе практически не появлялись на поле. Не получил шанса в последних двух встречах приобретенный полузащитник Оскар Хильемарк, несмотря на то, что Артур Юсупов, играющий на его позиции, действовал отнюдь не безупречно. Последняя капля Перед началом нынешнего сезона Хохлов продлил контракт с "Динамо" на неназванный срок. Поражение от аутсайдера (после девяти туров) премьер-лиги "Сочи" вынудило тренера сделать красноречивое заявление. В трех из четырех поражений бело-голубые пропускали в последние десять минут. В концовке была упущена победа в матче первого тура с "Арсеналом" (1:1).

Такие же проблемы у динамовцев были и в концовке прошлого чемпионата. Тогда в трех из последних пяти встреч они упускали победу в последней десятиминутке. Ошибки и разрывы между линиями в игре с "Сочи" идентичны тем, что были и во встрече с "Рубином", следовательно, тренерский штаб и футболисты выводов так и не сделали. Первый тайм матча с "Сочи" в исполнении "Динамо" оказался полностью провален. Хозяева не создали ни одного опасного момента, ни разу не пробив в створ ворот Сослана Джанаева. Гости же воспользовались своим шансом, великолепный гол ударом с разворота забил Антон Заболотный. На перерыв команды уходили под оглушительный свист болельщиков "Динамо", а также под сканирования "Дмитрий Валерьевич [Хохлов], это не годится". Вратарь "Динамо" Игорь Лещук перед уходом в раздевалку после первой половины матча подошел к фанатской трибуне и попросил поддержки во втором тайме, болельщики проскандировали имя вратаря и поддерживали команду во второй половине встречи. В перерыве Хохлов произвел две замены - вместо Филиппа и Паршивлюка на поле появились Григорий Морозов и Кирилл Панченко, которого требовали выпустить динамовские болельщики. Игра команды оживилась, практически сразу же Игбун забил первый мяч за "Динамо" после передачи Шиманьского с фланга. Бело-голубые создали еще ряд моментов, которые не сумели реализовать, но Игбун все же вывел столичную команду вперед. Однако буквально в следующей атаке "Сочи" заработал право на штрафной, после которого счет сравнял Миха Мевля. В концовке футболисты "Динамо" большими силами пошли вперед, но часто пропускали контратаки, одна из которых и закончилась голом. Бело-голубые же в очередной раз своими моментами не воспользовались, промахиваясь из выгодных позиций. Недовольство болельщиков По окончании встречи болельщики "Динамо" уже не в первый раз по ходу сезона повернулись спиной к команде, при этом скандируя имя главного тренера "Сочи" Александра Точилина, который был игроком "Динамо" с 1995 по 2008 год. Сам Точилин после игры поддержал Хохлова. "Тренер у "Динамо" хороший, команда прибавляет. Мы просматривали много игр, где у Динамо" счет был не по игре, черная полоса должна прерваться", - сказал Точилин. В адрес Хохлова с фанатской трибуны доносилось культурное "Дмитрий Валерьевич, нам пора прощаться". От нецензурной брани болельщики на сей раз воздержались, помятуя о предыдущих заслугах Хохлова в "Динамо". Ровно год назад поклонники бело-голубых во время слухов о возможном уходе Хохлова специалиста поддерживали, скандируя "руки прочь от Димы Хохлова". Через несколько минут после финального свистка Лещук, Вячеслав Грулев, Панченко, Тони Шуньич и не игравший Антон Шунин подошли к фанатской трибуне для разговора с болельщиками. Главный тренер же к трибуне подходить не стал, быстро уйдя в раздевалку. Панченко в разговоре с болельщиками признался, что игрокам очень стыдно за результат, а также предложил встретиться на базе в Новогорске и обсудить ситуацию в клубе. "Болельщики настроены негативно, Кирилл Панченко говорил: "Приезжайте на базу, давайте все обсудим". Не знаю, если они приедут, насколько эти встречи будут полезными. Каждый понимает свою вину, мы еще между собой поговорим на базе, если игра не получается, то нужно все равно по максимуму отдаваться на поле", - рассказал Лещук. В 2012 году болельщики "Динамо" приезжали на базу команды после семи поражений в восьми стартовых матчах чемпионата. Болельщики в резкой форме высказали недовольство игрой и результатами команды, а также самоотдачей некоторых игроков. После этого динамовцы, находившиеся на последнем месте в турнирной таблице, смогли выдать серию побед и финишировать на седьмом месте по итогам сезона. На данный момент среди кандидатов на вероятное вакантное место главного тренера в "Динамо" называются любимец спартаковских болельщиков Массимо Каррера, Курбан Бердыев и Александр Бородюк. В следующем туре бело-голубые 28 сентября в гостях сыграют с "Ростовом". 25 сентября "Динамо" предстоит гостевой матч 1/16 финала Олимп - Кубка России с владивостокским "Лучом". Возможно, к этой встрече готовить команду будет уже не Хохлов.