Штангистка Дэн Вэй одержала победу с тремя мировыми рекордами на ЧМ в весе до 64 кг

ТАСС, 22 сентября. Спортсменка из Китая Дэн Вэй завоевала золотую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 64 кг, установив три мировых рекорда. Соревнования проходят в Паттайе (Таиланд).

26-летняя китаянка показала результат 261 кг (116 кг в рывке и 145 кг в толчке), обновив собственные мировые рекорды в рывке, толчке и по сумме двух упражнений. Второе место заняла представительница КНДР Лим Ын Сим (251 кг), замкнула тройку призеров румынская спортсменка Лоредана Тома (240 кг). Россиянки в данной весовой категории участие не принимали.

У мужчин в весовой категории до 81 кг победу одержал китаец Люй Сяоцзюнь, показав результат 378 кг (171 кг в рывке и 207 кг в толчке). Он обновил мировой рекорд в толчке, который принадлежал его соотечественнику Ли Даиню (204 кг), а также рекорд по сумме двух упражнений, который установил на Кубке мира - 2019 (375 кг). Второе место занял Ли Даинь (377 кг), третьим стал колумбиец Брайан Сантьяго Родаллегас Карвахаль (363 кг). Россиянин Виктор Гетц занял 13-е место (344 кг).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике завершится 27 сентября.