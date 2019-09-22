"Зенит" - единоличный лидер. Завершился десятый тур чемпионата России по футболу

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. В воскресенье четырьмя матчами завершилась программа десятого тура чемпионата России по футболу. По его итогам действующий чемпион санкт-петербургский "Зенит" стал единоличным лидером Российской премьер-лиги (РПЛ).
В пятницу "Уфа" в домашнем поединке обыграла московский "Спартак" с минимальным счетом благодаря автоголу защитника красно-белых Николая Рассказова. Команда Вадима Евсеева становится настоящей грозой топовых команд РПЛ - ранее в столице Башкортостана были всухую обыграны "Зенит" (1:0) и "Ростов" (2:0). Благодаря победе "Уфа" с 14 очками закрепилась на восьмом месте, "Спартак" же с аналогичным количеством очков опустился на девятую строчку. Гостевая команда не показала содержательного футбола, давление на тренера столичной команды Олега Кононова становится все сильнее, вопрос об отставке специалиста висит в воздухе несколько туров подряд, но руководство "Спартака" пока не прибегло к кардинальным действиям.
В субботу в Грозном местный "Ахмат" принимал самарские "Крылья Советов". Счет открыли хозяева усилиями форварда Андреса Понсе, но эпизод с голом вызвал немало вопросов - сначала главный арбитр встречи Станислав Васильев отменил гол из-за офсайда, но после подсказки помощников указал, что мяч был забит верно. У самарцев было несколько реальных моментов забить, в одном из них чудеса ловкости продемонстрировал хавбек "Ахмата" Денис Глушаков, который остановил мяч на линии ворот после удара одного из лучших бомбардиров первенства Александра Соболева, но гости все-таки смогли отыграться: в компенсированное ко второму тайму время защитник Максим Карпов замкнул прострел полузащитника Антона Зиньковского - 1:1. "Ахмат" с 9 очками опустился на 13-е место, "Крылья Советов", набрав 8 баллов, замыкают таблицу чемпионата.
Одна из главных сенсаций произошла в Саранске, где новичок РПЛ "Тамбов", находящийся в подвале турнирной таблицы, обыграл одного из лидеров турнира "Ростов". До этого матча тамбовчане не могли выиграть шесть туров подряд, команда Александра Григоряна одержала важную победу благодаря дублю арендованного у "Спартака" форварда Георгия Мелкадзе, для которого эти голы стали первыми за всю историю выступления в РПЛ. "Ростов" смог ответить только точным ударом нападающего Эльдора Шомуродова, ставшего с 8 голами единоличным лидером гонки бомбардиров национального первенства. Коллектив Валерия Карпина, оставшийся с 20 очками на третьем месте, упустил отличную возможность догнать "Зенит", а "Тамбов" набрал 8 баллов и ушел с последнего места.
"Зенит" в домашнем матче с казанским "Рубином" подтвердил чемпионские амбиции, разгромив соперника со счетом 5:0. В первом тайме главный судья Сергей Карасев дважды отменил голы хозяев из-за офсайда, еще одно взятие ворот в исполнении форварда Артема Дзюбы было отменено во второй половине встречи с помощью системы видеоассистента рефери (VAR). Несмотря на это, питерцы одержали уверенную победу после дубля хавбека Алексея Сутормина, перешедшего в "Зенит" из "Рубина" в результате весьма странного трансфера, а также точных ударов защитника Бранислава Ивановича и полузащитников Роберта Мака и Олега Шатова. С 23 очками "Зенит" возглавляет таблицу, а "Рубин" потерпел уже четвертое поражение подряд и с 10 баллами опустился на десятую строчку.
Будущее Хохлова под большим вопросом
В раннем воскресном матче "Локомотив" в гостях обыграл "Оренбург". После победы над "Байером" в Лиге чемпионов (2:1) главный тренер железнодорожников Юрий Семин произвел в составе только одну замену - место Мацея Рыбуса в защите занял Дмитрий Живоглядов. "Локомотив" повел со счетом 2:0 после точных ударов хавбека Дмитрия Баринова и форварда Федора Смолова, после чего замену попросил один из лидеров команды Гжегож Крыховяк, в его отсутствие команды выдали яркую концовку, которая вместила голы игроков "Оренбурга" Филипа Рогича и Артема Кулишева, а также точный удар нападающего столичной команды Эдера. Несмотря на тяжелый календарь, железнодорожники с 20 очками продолжают идти в группе лидеров, тогда как "Оренбург", набрав 8 баллов, расположился на 14-й строчке.
Положение московского "Динамо" усугубилось после домашнего поражения от "Сочи" со счетом 2:3. Нападающий гостей Антон Заболотный открыл счет в первом тайме, однако после перерыва "Динамо" провело результативный отрезок, в который вместились два гола форварда бело-голубых Сильвестра Игбуна, но новичок РПЛ не сдался и ответил точными ударами защитника Михи Мевли и форварда Александра Карапетяна. "Динамо" с 10 очками опустилось на 11-е место, что, скорее всего, станет приговором для главного тренера Дмитрия Хохлова, "Сочи" же с 12 баллами выбрался из зоны переходных матчей.
Тульский "Арсенал" очень уверенно начал домашний матч против екатеринбургского "Урала", проведя массу опасных атак в первом тайме, но результат принесла только одна из них - дальний удар защитника Роберта Бауэра не смог отразить голкипер гостей Ярослав Годзюр. Несмотря на то что коллектив Игоря Черевченко имел в дальнейшем ощутимое преимущество, туляки пропустили гол в начале второго тайма от хавбека Рафала Аугустыняка и даже могли проиграть, если бы хавбек Отман Эль-Кабир не пробил выше с пенальти. Ничья оставила "Урал" и "Арсенал" с 14 очками на шестом и седьмом местах соответственно.
Матч в Москве между ЦСКА и "Краснодаром" должен был стать хорошей возможностью для обеих команд реабилитироваться за разгромные поражения в Лиге Европы от болгарского "Лудогорца" (1:5) и швейцарского "Базеля" (0:5) соответственно. Лучше это получилось сделать у коллектива Виктора Гончаренко, который в первом тайме достиг преимущества в три мяча после дубля Николы Влашича и гола Федора Чалова. Во второй половине встречи "Краснодар" воспрял духом и ответил двумя точными ударами Маркуса Берга, но это не спасло гостей от второго поражения в сезоне. ЦСКА набрал 22 очка и поднялся на второе место в таблице чемпионата России, "Краснодар" с 20 баллами расположился на четвертой строчке.
11-й тур РПЛ начнется 28 сентября матчем между "Крыльями Советов" и "Тамбовом", а 25 сентября пройдут матчи 1/16 Кубка России.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|18-4
|23
|2
|ЦСКА
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|3
|Ростов
|10
|6
|2
|2
|17-14
|20
|4
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|21-12
|20
|5
|Локомотив
|10
|6
|2
|2
|17-10
|20
|6
|Урал
|10
|4
|2
|4
|17-20
|14
|7
|Арсенал
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|8
|Уфа
|10
|4
|2
|4
|11-10
|14
|9
|Спартак
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|10
|Рубин
|10
|3
|1
|6
|6-15
|10
|11
|Динамо
|10
|2
|4
|4
|8-9
|10
|12
|Сочи
|10
|2
|3
|5
|8-13
|9
|13
|Ахмат
|10
|2
|3
|5
|7-15
|9
|14
|Оренбург
|10
|2
|2
|6
|13-18
|8
|15
|Тамбов
|10
|2
|2
|6
|9-15
|8
|16
|Крылья Советов
|10
|2
|2
|6
|13-16
|8