"Зенит" - единоличный лидер. Завершился десятый тур чемпионата России по футболу

В пятницу "Уфа" в домашнем поединке обыграла московский "Спартак" с минимальным счетом благодаря автоголу защитника красно-белых Николая Рассказова. Команда Вадима Евсеева становится настоящей грозой топовых команд РПЛ - ранее в столице Башкортостана были всухую обыграны "Зенит" (1:0) и "Ростов" (2:0). Благодаря победе "Уфа" с 14 очками закрепилась на восьмом месте, "Спартак" же с аналогичным количеством очков опустился на девятую строчку. Гостевая команда не показала содержательного футбола, давление на тренера столичной команды Олега Кононова становится все сильнее, вопрос об отставке специалиста висит в воздухе несколько туров подряд, но руководство "Спартака" пока не прибегло к кардинальным действиям.

В субботу в Грозном местный "Ахмат" принимал самарские "Крылья Советов". Счет открыли хозяева усилиями форварда Андреса Понсе, но эпизод с голом вызвал немало вопросов - сначала главный арбитр встречи Станислав Васильев отменил гол из-за офсайда, но после подсказки помощников указал, что мяч был забит верно. У самарцев было несколько реальных моментов забить, в одном из них чудеса ловкости продемонстрировал хавбек "Ахмата" Денис Глушаков, который остановил мяч на линии ворот после удара одного из лучших бомбардиров первенства Александра Соболева, но гости все-таки смогли отыграться: в компенсированное ко второму тайму время защитник Максим Карпов замкнул прострел полузащитника Антона Зиньковского - 1:1. "Ахмат" с 9 очками опустился на 13-е место, "Крылья Советов", набрав 8 баллов, замыкают таблицу чемпионата.

Одна из главных сенсаций произошла в Саранске, где новичок РПЛ "Тамбов", находящийся в подвале турнирной таблицы, обыграл одного из лидеров турнира "Ростов". До этого матча тамбовчане не могли выиграть шесть туров подряд, команда Александра Григоряна одержала важную победу благодаря дублю арендованного у "Спартака" форварда Георгия Мелкадзе, для которого эти голы стали первыми за всю историю выступления в РПЛ. "Ростов" смог ответить только точным ударом нападающего Эльдора Шомуродова, ставшего с 8 голами единоличным лидером гонки бомбардиров национального первенства. Коллектив Валерия Карпина, оставшийся с 20 очками на третьем месте, упустил отличную возможность догнать "Зенит", а "Тамбов" набрал 8 баллов и ушел с последнего места.

"Зенит" в домашнем матче с казанским "Рубином" подтвердил чемпионские амбиции, разгромив соперника со счетом 5:0. В первом тайме главный судья Сергей Карасев дважды отменил голы хозяев из-за офсайда, еще одно взятие ворот в исполнении форварда Артема Дзюбы было отменено во второй половине встречи с помощью системы видеоассистента рефери (VAR). Несмотря на это, питерцы одержали уверенную победу после дубля хавбека Алексея Сутормина, перешедшего в "Зенит" из "Рубина" в результате весьма странного трансфера, а также точных ударов защитника Бранислава Ивановича и полузащитников Роберта Мака и Олега Шатова. С 23 очками "Зенит" возглавляет таблицу, а "Рубин" потерпел уже четвертое поражение подряд и с 10 баллами опустился на десятую строчку.

Будущее Хохлова под большим вопросом

В раннем воскресном матче "Локомотив" в гостях обыграл "Оренбург". После победы над "Байером" в Лиге чемпионов (2:1) главный тренер железнодорожников Юрий Семин произвел в составе только одну замену - место Мацея Рыбуса в защите занял Дмитрий Живоглядов. "Локомотив" повел со счетом 2:0 после точных ударов хавбека Дмитрия Баринова и форварда Федора Смолова, после чего замену попросил один из лидеров команды Гжегож Крыховяк, в его отсутствие команды выдали яркую концовку, которая вместила голы игроков "Оренбурга" Филипа Рогича и Артема Кулишева, а также точный удар нападающего столичной команды Эдера. Несмотря на тяжелый календарь, железнодорожники с 20 очками продолжают идти в группе лидеров, тогда как "Оренбург", набрав 8 баллов, расположился на 14-й строчке.