Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства пройдет в Токио в понедельник

ТАСС, 23 сентября. Заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) состоится 23 сентября в Токио. Главные интриги предстоящего заседания - будет ли на нем поднят вопрос соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA и действительно ли WADA подозревает российскую сторону в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.

Несколько дней назад журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. По его словам, комитет по соответствию WADA намерен проинформировать об этом исполком организации 23 сентября, в связи с этим РУСАДА будет вновь признано не соответствующим кодексу WADA. Позже британское издание The Telegraph сообщило о том, что манипуляции с допинг-пробами производились в течение 18 месяцев, чтобы скрыть нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами. Как пишет британское издание, в случае подтверждения информации деятельность РУСАДА будет приостановлена, как это случилось в 2015 году, а россияне не смогут выступить на Олимпиаде.

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, WADA не делало никаких официальных выводов по проверке базы данных московской лаборатории. "Официального рапорта от отдела расследований в комитет по соответствию WADA еще не поступало, поэтому на ближайшем исполкоме в Токио никаких рекомендаций о статусе РУСАДА от комитета заслушано не будет. Никаких официальных заявлений от всех причастных сторон не поступало", - подчеркнула собеседница ТАСС.

РУСАДА было лишено соответствия кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. В свете непрекращающихся допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно переносилось. Решение об условном восстановлении РУСАДА в правах было принято 20 сентября 2018 года, его поддержали девять из 12 членов исполкома WADA. Полное соответствие РУСАДА кодексу WADA является одним из критериев восстановления Союза биатлонистов России (СБР) и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международных организациях.

РУСАДА было восстановлено при условии, что до конца 2018 года WADA получит доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием. Но доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

В начале января эксперты WADA скопировали и увезли на проверку базу данных анализа допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год. В конце апреля они получили непосредственно сами допинг-пробы, которые хранились в московской лаборатории, всего было передано 2262 образца в 4524 контейнерах (пробы A и B). Данные продолжают изучаться, полученная информация передается в международные спортивные федерации.