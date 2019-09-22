IAAF решит, в каком статусе российские легкоатлеты выступят на чемпионате мира

Совет IAAF пройдет 23 сентября в столице Катара, он будет предварять чемпионат мира, который проводится раз в два года. Одним из пунктов повестки заседания является вопрос членства ВФЛА. Национальная федерация без малого уже четыре года лишена своих прав в международной федерации, что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах под флагом страны. К участию в соревнованиях допускается только ограниченное число спортсменов, которые соревнуются в нейтральном статусе.

ТАСС, 23 сентября. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в очередной раз рассмотрит вопрос восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), от принятого решения будет зависеть, сумеют ли российские спортсмены выступить на чемпионате мира в Дохе под флагом страны.

В июне совет IAAF в 11-й раз продлил отстранение ВФЛА. Схема принятия решения осталась прежней - рабочая группа по восстановлению ВФЛА во главе с норвежцем Руне Андерсеном представила доклад с подробным описанием процесса выполнения российской стороной условий своего восстановления.

Перед июньским заседанием ВФЛА компенсировала IAAF все расходы, которая та понесла в связи с процессом восстановления и разбирательствами допинговых дел российских легкоатлетов. Всего сумма составила $3,2 млн.

Невыполненные условия

Однако этого оказалось мало. Было объявлено, что ВФЛА не будет восстановлено до тех пор, пока не закончится проверка базы данных и допинг-проб из московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год, которая оказалась в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA). Независимый орган IAAF по контролю за соблюдением антидопинговых правил (Athletics Integrity Unit, AIU) в июне получил пакет данных, который содержит 110 тыс. файлов, а также включает все исходные необработанные данные, полученные в результате анализа проб. AIU планировал представить результат проверки полученных данных к заседанию совета IAAF в Дохе, однако пока не сообщалось, удалось ли им выполнить эту работу к намеченному сроку.

Кроме того, в июне было объявлено, что ВФЛА не будет восстановлено до вынесения решения по "делу Лысенко". Серебряному призеру чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данилу Лысенко сейчас грозит серьезное наказание за подделку документов, которые он представил по делу о пропуске трех подряд допинг-тестов. Усугубляет ситуацию тот факт, что к подлогу может быть причастно руководство ВФЛА.

Не на пользу российской легкой атлетике идут и сообщения о том, что данные проверки спортсменов, которые хранились в московской лаборатории, были изменены перед тем, как оказаться в распоряжении WADA. Если эта информация подтвердится, то Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть вновь лишено статуса соответствия. А это негативно отразится не только на процессе восстановления ВФЛА, но и на перспективах всех российских спортсменов выступить на международных соревнованиях.

С учетом обстоятельств, вероятность восстановления в понедельник прав ВФЛА крайне мала. Но российский вопрос будет еще обсуждаться на конгрессе IAAF, который пройдет 25 и 26 сентября в Дохе, на нем должен выступить президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Два года назад, перед чемпионатом мира в Лондоне, вопрос восстановления прав российской легкой атлетики был вынесен на голосование, однако большинство национальных федераций высказались против. Не исключено, что и сейчас конгресс IAAF последует за решением совета организации.

Старт чемпионату мира будет дан 27 сентября. В окончательную заявку на турнир, который продлится до 6 октября, вошли 30 легкоатлетов России, имеющих нейтральный статус.