"Сент-Луис" победил "Коламбус" в предсезонном матче НХЛ. Костин набрал два очка

ТАСС, 23 сентября. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" на своей площадке обыграл "Коламбус" со счетом 5:3 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей отметился российский нападающий хозяев Клим Костин.

20-летний форвард забросил четвертую шайбу своей команды и принес победу "Сент-Луису". Также в составе победителей шайбы забросили Джейден Швартц (14-я минута), Алекс Пьетранджело (24), Тайлер Бозак (38) и Сэмми Блейс (53). У "Коламбуса" две шайбы забросил Якоб Лилья (13, 22), еще один гол на счету Райли Нэша (46). После игры Костин был признан первой звездой встречи.

Двумя днями ранее Костин в гостевом матче с "Виннипегом" (4:3 ОТ) набрал три очка, забросив шайбу и отдав две голевые передачи. Российский нападающий и обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона Иван Барбашев сыграл в матче с "Коламбусом" 15 минут 23 секунды, не успев отметиться результативными действиями.

В России Костин выступал в системе московского "Динамо". В 2017 году "Сент-Луис" выбрал его на драфте под общим 31-м номером. Однако за два сезона россиянин ни разу не сыграл в НХЛ, выступая только за фарм-клуб "Сан-Антонио".

В другом матче дня "Питтсбург" без Евгения Малкина и Сидни Кросби уступил в овертайме "Детройту" на выезде (2:3).