Павлюченкова стала лучшей из россиянок в рейтинге WTA после финала на турнире в Японии

ТАСС, 23 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 41-го на 36-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), что позволило ей стать лучшей из россиянок в обновленной версии рейтинга, которая была опубликована на сайте организации в понедельник.

На прошлой неделе Павлюченкова вышла в финал турнира в японской Осаке с призовым фондом $823 тыс. В воскресенье в финале 28-летняя россиянка за 1 час и 10 минут уступила 21-летней японке Наоми Осаке (2:6, 3:6). По итогам турнира Павлюченкова заработала 305 рейтинговых очков и более $76 тыс. призовых. Осака получила 470 очков и $137 тыс. Осака выиграла четвертый титул в карьере, а Павлюченкова в 19-й раз играла в финале на турнирах WTA, но потерпела седьмое поражение в этих матчах.

В первой десятке рейтинга не произошло изменений по сравнению с предыдущей неделей. Мария Шарапова занимает 138-е место, имея в активе 466 очков.

Рейтинг WTA от 23 сентября: