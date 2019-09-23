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Павлюченкова стала лучшей из россиянок в рейтинге WTA после финала на турнире в Японии

В воскресенье в финале турнира в Осаке Анастасия Павлюченкова проиграла японке Наоми Осаке
Анастасия Павлюченкова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Анастасия Павлюченкова
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 23 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 41-го на 36-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), что позволило ей стать лучшей из россиянок в обновленной версии рейтинга, которая была опубликована на сайте организации в понедельник.

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На прошлой неделе Павлюченкова вышла в финал турнира в японской Осаке с призовым фондом $823 тыс. В воскресенье в финале 28-летняя россиянка за 1 час и 10 минут уступила 21-летней японке Наоми Осаке (2:6, 3:6). По итогам турнира Павлюченкова заработала 305 рейтинговых очков и более $76 тыс. призовых. Осака получила 470 очков и $137 тыс. Осака выиграла четвертый титул в карьере, а Павлюченкова в 19-й раз играла в финале на турнирах WTA, но потерпела седьмое поражение в этих матчах.

В первой десятке рейтинга не произошло изменений по сравнению с предыдущей неделей. Мария Шарапова занимает 138-е место, имея в активе 466 очков.

Рейтинг WTA от 23 сентября:

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6446 очков;
  • 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 6125;
  • 3 (3). Элина Свитолина (Украина) - 5160;
  • 4 (4). Наоми Осака (Япония) - 5011;
  • 5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 4835;
  • 6 (6). Симона Халеп (Румыния) - 4803;
  • 7 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4326;
  • 8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4225;
  • 9 (9). Серена Уильямс (США) - 3935;
  • 10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3738...
  • 36 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1490...
  • 39 (39). Екатерина Александрова (Россия) - 1383...
  • 43 (40). Дарья Касаткина (Россия) - 1270...
  • 45 (46). Вероника Кудерметова (Россия) - 1154...
  • 55 (56). Маргарита Гаспарян (Россия) - 1029…
  • 66 (76). Анна Блинкова (Россия) - 927...
  • 69 (65). Светлана Кузнецова (Россия) - 906...
  • 73 (75). Анастасия Потапова (Россия) - 873...
  • 94 (97). Наталья Вихлянцева (Россия) - 654.
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