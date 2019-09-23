Понкрашов: эмоции от возвращения в Петербург сильнее, чем ожидание дебюта в Евролиге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Переход в "Зенит" и возможность играть в Санкт-Петербурге перед местными болельщиками является важным шагом в карьере - эмоции от этого сильнее, чем от ожидание дебюта баскетбольного клуба в Евролиге. Такое мнение ТАСС высказал защитник Антон Понкрашов.

Последним клубом Понкрашова был УНИКС, за который он выступал с 2014 года. 33-летний защитник покинул казанский клуб по окончании контракта в конце прошлого сезона.

"Я сам из Санкт-Петербурга, поэтому для меня, в первую очередь, это возвращение домой, важный шаг в карьере. Евролига, Единая лига ВТБ - это отходит на второй план. В первую очередь, я кайфую от того, что дома. Сыграть перед болельщиками, которые меня видели еще ребенком, выступить в родном зале - эти чувства для меня сильнее эмоций от предстоящего дебюта команды в Евролиге", - сказал Понкрашов.

Понкрашов в сезоне-2018/19 провел 25 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, набирая в среднем за игру 6,7 очка и совершая 2,0 подбора. В плей-офф турнира он сыграл в семи играх, в которых набирал 5,7 очка и совершал 1,7 подбора. В Еврокубке баскетболист провел 20 игр в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набирал в среднем 4,7 очка и совершил 2,3 подбора.

"Этим летом для меня были первые сборы, когда я получал удовольствие от каждого проведенного дня. Обычно думаешь, когда это все закончится, это же сборы. Но тут я тренировался, уставал, не чувствовал ног порой, но думал, как же круто, стараюсь проживать каждый день с этими чувствами. Понятно, что Евролига - мегакрутое событие, нам всем еще только предстоит осознать, что мы выступаем в этом турнире", - добавил защитник.

В составе сборной России Понкрашов стал чемпионом Европы 2007 года и обладателем бронзовой медали Олимпиады-2012.