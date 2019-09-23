Глава UWW Лалович готов баллотироваться на пост после Олимпиады-2020

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Объединенного мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович готов снова выставить свою кандидатуру на выборы главы организации, которые пройдут после Олимпиады 2020 года в Токио. Об этом Лалович сообщил ТАСС в интервью после чемпионата мира в Нур-Султане.

Лалович является седьмым президентом UWW, он был избран на этот пост 18 мая 2013 года после отставки на специальном конгрессе в Москве Рафаэля Мартинетти. В сентябре 2014 года Лалович был переизбран на шестилетний срок и провел ряд значимых реформ в этом виде спорта.

"Я буду выдвигаться. Еще много предстоит сделать в области маркетинга, коммерческих и телевизионных прав, создания турнирного продукта, развития пляжной борьбы, продвижения в Африке и Азии. Это и многое другое и станет содержанием работы бюро UWW и моей, в том случае, если конгресс окажет мне честь руководить борьбой на протяжении следующего президентского срока", - сообщил 61-летний Лалович.

Выборный конгресс UWW состоится в сентябре 2020 года, место проведения будет определено позднее. В Нур-Султане бюро UWW утвердило повестку предстоящего конгресса. В том числе на нем будут подняты вопросы об ограничениях деятельности президента в два срока и возрастном цензе в 75 лет для членов бюро.