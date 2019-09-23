Моуринью считает, что МЮ может не попасть в еврокубки по итогам сезона в чемпионате Англии

ТАСС, 23 сентября. Бывший главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью считает, что команда может не попасть в еврокубки по итогам текущего сезона чемпионата Англии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Моуринью возглавлял "Манчестер Юнайтед" с лета 2016 года по декабрь 2018 года.

"Я не думаю, что "Манчестер Юнайтед" способен сейчас навязать борьбу "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", хорошим результатом для клуба будет место в первой четверке в чемпионате Англии и возвращение в Лигу чемпионов по итогам сезона, - сказал 56-летний Моуринью. - Тем не менее сейчас клуб показывает игру хуже, чем в момент моего увольнения. Я считаю, что "Манчестер Юнайтед" может не только финишировать вне зоны Лиги чемпионов, но даже не попасть в Лигу Европы по итогам текущего сезона чемпионата Англии. Мне приходится говорить эти слова с тяжелым сердцем".

Под руководством Моуринью "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы (2017), Кубок английской лиги (2017) и Суперкубок Англии (2016).

В текущем сезоне клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе восемь очков после шести встреч. В седьмом туре клуб примет лондонский "Арсенал", встреча пройдет 30 сентября. В четверг в матче первого тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" дома выиграл у "Астаны" из Казахстана (1:0).