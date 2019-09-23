Белозеров заявил, что мог возглавить мужскую сборную России по биатлону еще год назад

"В прошлом году, перед избранием Владимира Драчева президентом Союза биатлонистов России, был открыт конкурс на замещение должностей тренеров сборной, специалисты присылали свои программы. До этого я уже работал тренером в резервной мужской команде, поэтому написал программу на ту же должность", - сказал Белозеров.

Белозеров был назначен старшим тренером команды меньше месяца назад, в прошлом сезоне он работал с резервом. На этом посту он сменил 70-летнего Анатолия Хованцева, который сосредоточится на выполнении обязанностей главного тренера.

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сергей Белозеров мог возглавить мужскую сборную России по биатлону еще год назад. Об этом специалист рассказал ТАСС.

"После выборов новый президент вызвал меня и Хованцева для того, чтобы определиться с тренерским составом. Уже тогда возникло предложение, чтобы Анатолий Николаевич стал главным, а я бы возглавил мужскую команду. Но на тот момент я, можно сказать, засмущался, поскольку предпочитаю идти поступенчато. Такой шаг для меня был бы слишком резким и ответственным, тем более что ребята в команде собраны более статусные и звездные", - добавил он.

Специалист отметил, что тогда и возникла идея с совмещением Хованцевым двух должностей. "Но весной этот вопрос вновь был поднят, поскольку по итогам сезона стало очевидно, что у нас сильно упали результаты в юношеской и юниорской командах. На этом уровне не идет погоня за медалями, спад результатов был слишком заметным", - рассказал Белозеров.

Реализация плана шла неправильно

"Когда начали разбирать методические вопросы, стало понятно, что реализация плана шла не совсем правильно. Тогда руководство СБР и подняло вопрос о том, чтобы главный тренер взял под контроль работу и нижнего звена. По этой причине продолжать совмещать две должности Анатолию Николаевичу было уже сложно. Мне вновь поступило предложение возглавить мужскую команду, и на этот раз я уже дал согласие", - добавил он.

Белозеров является заслуженным тренером России, это звание он получил за то, что его воспитанник Николай Клыков в 1994 году стал чемпионом Европы в эстафете.