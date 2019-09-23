Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Фердинанд поддержал главного тренера Сульшера

ТАСС, 23 сентября. Бывший защитник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поддержал нынешнего главного тренера английской команды норвежца Оле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" на выезде уступил "Вест Хэму" (0:2) в матче шестого тура чемпионата Англии. После игры, по информации источника, группа болельщиков призывала 46-летнего норвежца покинуть свой пост. 40-летний англичанин высказался в защиту Сульшера.

"Вы все хотите, чтобы главный тренер клуба менялся каждую неделю, - сказал Фердинанд. - Как только клуб начинает проигрывать, вы сразу требуете смены тренера. Еще две недели назад я не видел никого, кто хотел бы увольнения Сульшера. Давайте пока оставим все как есть и не будем горячиться".

Фердинанд выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2002 по 2014 год. За это время игрок шесть раз стал чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок английской лиги и четыре раза - Суперкубок Англии, по разу стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В 2016 году футболист был введен в Зал славы английского футбола.

В текущем сезоне клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе восемь очков после шести встреч. В седьмом туре клуб примет "Арсенал", встреча пройдет 30 сентября. В четверг в матче первого тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" дома выиграл у "Астаны" из Казахстана (1:0).