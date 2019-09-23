Даниил Медведев: сборные России и Испании являются фаворитами Кубка Дэвиса

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по теннису наравне с командой Испании является фаворитом финальной стадии Кубка Дэвиса 2019 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал лидер российской сборной Даниил Медведев.

Финальный турнир Кубка Дэвиса с участием 18 команд пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.

"Если говорить про нашу нынешнюю команду, то мы с Кареном [Хачановым] входим в десятку [рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов]. Сейчас только две нации, у которых два теннисиста в топ-10 - мы и Испания, - сказал Медведев. - Как раз и мы, и они - одни из главных фаворитов Кубка Дэвиса".

Сборная России сыграет в одной из шести групп с командами Хорватии и Испании. В плей-офф выйдут победители групп и две лучшие команды, занявшие вторые места.

"Я хочу играть в финальном турнире Кубке Дэвиса, хочу помочь сборной. Но вот смогу или нет, решит мое тело. Это будет же ноябрь, конец сезона, посмотрим, как буду себя чувствовать. Новый формат - это интересно, а за сборную России я хочу играть всегда", - подчеркнул Медведев.

Российские теннисисты дважды выигрывали турнир (2002, 2006).