Доходы Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19 превысили 712 млн рублей

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19 оказался профицитным, доходы составили 712,710 млн рублей при расходах 666,997 млн рублей. Это следует из таблицы с данными бюджетов Единой лиги ВТБ и выступающих в ней российских клубов, попавшей в распоряжении ТАСС.

Бюджет Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне также был профицитным, доходы составляли 629 млн рублей.

Самым состоятельным клубом лиги остается московский ЦСКА, доходы которого, включая спонсорские поступления, призовые, продажу билетов, рекламу и прочее, составляют 2,861 млрд рублей. Далее расположились "Химки" (2,340 млрд рублей), "Зенит" (1,870 млрд рублей) и "Локомотив-Кубань" (1,309 млрд рублей). Наименее обеспеченным клубом оказался "Автодор" (208 млн рублей).

Единая лига ВТБ - баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.