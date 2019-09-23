Саргсян покинет пост старшего тренера женской сборной России по настольному теннису

ТАСС, 23 сентября. Давид Саргсян завершит работу на посту старшего тренера женской сборной России по настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса России.

Стороны решили не продлевать контракт, истекающий 30 сентября, по обоюдному согласию.

Специалист возглавил сборную в 2016 году. Под его руководством россиянки заняли третье место на командном чемпионате Европы (2017), а также приняли участие в Олимпийских играх 2016 года, где не завоевали наград. По завершении контракта

Саргсян возглавит женскую сборную Австрии.