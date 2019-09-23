Даниил Медведев одобряет появление в календаре сезона Кубка ATP

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Появление в календаре сезона Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - это хорошая идея. Об этом в интервью ТАСС рассказал лидер российской сборной Даниил Медведев.

В сентябре было объявлено, что Медведев и Карен Хачанов представят сборную России на Кубке АТР, который пройдет в Австралии. Турнир пройдет в Сиднее, Брисбене и Перте с 3 по 12 января 2020 года.

"Это действительно крутая идея. В начале сезона вместо первых трех турниров оставили один, он похож на Кубок Дэвиса, но формат другой. Прикольно, что мы поедем в Перт, там будет всего три команды, а не 32 человека, как обычно, - сказал Медведев. - Попробуем попасть в Сидней, я думаю, будет интересно".

На данный момент на турнир квалифицировались 18 национальных команд, а также сборная Австралии в качестве хозяйки турнира. Еще пять команд определятся позднее. Каждую команду представят по два теннисиста, встречи будут состоять из двух одиночных и одной парной игры.

Все игроки из первой десятки рейтинга ATP подтвердили участие в турнире, в том числе серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. В состав участников вошли 27 теннисистов из числа 30 лучших игроков рейтинга.

Команды будут разбиты на шесть групп по четыре в каждой, состав групп определится на жеребьевке, которая пройдет 16 сентября. По итогам группового раунда в плей-офф выйдут восемь сборных, призовой фонд турнира составит $15 млн.