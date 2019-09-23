Регбист Голосницкий не ожидал, что ему подарят пластмассовый меч после матча открытия КМ

КУМАГАЯ /Япония/, 23 сентября. /ТАСС/. Российский регбист Кирилл Голосницкий не ожидал, что после матча открытия Кубка мира ему вручат пластмассовый меч-катану в качестве приза лучшему игроку встречи в составе сборной России. Об этом регбист рассказал журналистам в понедельник.

После матча с японцами в раздевалку сборной России зашел капитан наших сегодняшних соперников Майкл Лич и подарил Кириллу Голосницкому меч-катану ⚔ Японцы признали Кирилла лучшим игроком встречи в составе нашей команды pic.twitter.com/75meTgS2Nb

В пятницу сборная Японии обыграла команду России со счетом 30:10. Японская команда признала Голосницкого лучшим игроком матча в составе россиян, капитан сборной Японии Майкл Лич вручил ему катану после завершения встречи.

"Такого подарка не ожидал. Меня из душа вытащили, чтобы вручить этот меч. Он оказался пластмассовым, так что проблем [с вывозом из Японии] не возникнет", - отметил Голосницкий.

Во вторник российская команда сыграет со сборной Самоа. Россияне выступают в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные.

Команда России второй раз принимает участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, тогда они заняли последнее место в группе и не сумели побороться за награды.