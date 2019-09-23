Поветкин заявил, что хочет провести следующий бой против Тайсона Фьюри

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин выразил желание провести следующий поединок против бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

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Как ранее сообщал ТАСС, Поветкин может провести следующий бой до конца 2019 года. Одним из вероятных соперников является американец Майкл Хантер.

"Я хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и то, что я не хочу с ним драться. Но это не так. А по поводу вызова Хантера - пусть организуют бой, я готов", - сказал Поветкин.

"Существует вероятность, что проведу бой до конца года", - добавил собеседник агентства.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В послужном списке 31-летнего Фьюри 29 побед (20 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.