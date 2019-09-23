{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Поветкин заявил, что хочет провести следующий бой против Тайсона Фьюри

Следующий поединок россиянин может состояться до конца 2019 года
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин выразил желание провести следующий поединок против бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

На эту тему
Поветкин не будет подавать иск к Уайлдеру о защите чести и достоинства

Как ранее сообщал ТАСС, Поветкин может провести следующий бой до конца 2019 года. Одним из вероятных соперников является американец Майкл Хантер.

"Я хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и то, что я не хочу с ним драться. Но это не так. А по поводу вызова Хантера - пусть организуют бой, я готов", - сказал Поветкин.

"Существует вероятность, что проведу бой до конца года", - добавил собеседник агентства.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В послужном списке 31-летнего Фьюри 29 побед (20 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.

Теги
Бокс
Евгения Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Ильи Авербуха
Новогоднее шоу станет первым ледовым спектаклем, в котором примет участие фигуристка
Читать полностью