Поветкин заявил, что хочет провести следующий бой против Тайсона Фьюри

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин выразил желание провести следующий поединок против бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри. Об этом спортсмен заявил ТАСС.
Как ранее сообщал ТАСС, Поветкин может провести следующий бой до конца 2019 года. Одним из вероятных соперников является американец Майкл Хантер.
"Я хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и то, что я не хочу с ним драться. Но это не так. А по поводу вызова Хантера - пусть организуют бой, я готов", - сказал Поветкин.
"Существует вероятность, что проведу бой до конца года", - добавил собеседник агентства.
На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В послужном списке 31-летнего Фьюри 29 побед (20 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.