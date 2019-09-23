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Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ по баскетболу не будет вводить потолок зарплат

Почетный президент Единой лиги Сергей Иванов заявил, что ЦСКА не является самым богатым клубом Европы
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Потолок зарплат не будет введен в баскетбольной Единой лиге ВТБ. Об этом журналистам заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

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"Введение потолка зарплат считаю нереальным. Запретить ЦСКА, "Химкам", "Локомотиву-Кубани" наращивать бюджет, когда это фактически частные клубы? А вот самые бедные у нас "Парма" и "Енисей", потому что они бюджетные", - заявил Иванов.
Единая лига ВТБ - баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.

Почетный президент Единой лиги также заявил, что ЦСКА не является самым богатым клубом Европы. "Реал", "Барселона" обладают под одной крышей футбольным, баскетбольным, гандбольным клубами. Там можно миллиарды евро перебрасывать туда-сюда. "Барса", "Реал", "Фенербахче" обладают большими бюджетами, а ЦСКА еще иногда Евролигу выигрывает при этом", - добавил Иванов.

ЦСКА является действующим победителем Евролиги.

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