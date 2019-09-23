Единая лига ВТБ по баскетболу не будет вводить потолок зарплат

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Потолок зарплат не будет введен в баскетбольной Единой лиге ВТБ. Об этом журналистам заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

"Введение потолка зарплат считаю нереальным. Запретить ЦСКА, "Химкам", "Локомотиву-Кубани" наращивать бюджет, когда это фактически частные клубы? А вот самые бедные у нас "Парма" и "Енисей", потому что они бюджетные", - заявил Иванов.

Единая лига ВТБ - баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.

Почетный президент Единой лиги также заявил, что ЦСКА не является самым богатым клубом Европы. "Реал", "Барселона" обладают под одной крышей футбольным, баскетбольным, гандбольным клубами. Там можно миллиарды евро перебрасывать туда-сюда. "Барса", "Реал", "Фенербахче" обладают большими бюджетами, а ЦСКА еще иногда Евролигу выигрывает при этом", - добавил Иванов.

ЦСКА является действующим победителем Евролиги.