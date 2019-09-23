МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.
"WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, в соответствии с Международными стандартом о соответствии. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года", - сказал Хрычиков.
Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем комитет по соответствию WADA проинформировал исполком организации, заседания которого прошло 23 сентября.
"Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в WADA объяснения этих несоответствий", - добавил Хрычиков.
20 сентября 2018 года исполком WADA признал РУСАДА соответствующим кодексу, российская организация была лишена статуса соответствия в 2015 году. Одним из условий восстановления РУСАДА в правах было предоставление российской стороной доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием. В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов, в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период.