Евгения Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Ильи Авербуха

ТАСС, 23 сентября. Российская фигуристка Евгения Медведева станет главной героиней новогоднего шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны ОЗ". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Новогоднее шоу станет первым ледовым спектаклем, в котором примет участие Медведева. Она выступит в роли Дороти. 19-летняя спортсменка примет участие в шоу после чемпионата России в Красноярске. Также в шоу примут участие олимпийский чемпион в спортивных танцах Роман Костомаров и бронзовые призеры Олимпиады в танцах на льду Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017), двукратной победительницей финалов серии Гран-при (2016, 2017), двукратным серебряным призером Олимпиады 2018 года. После Игр в Южной Корее спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Авербух является серебряным призером Олимпийских игр (2002), чемпионом мира (2002) и Европы (2003). Специалист поставил Медведевой короткую программу на сезон-2019/20 и на сезон-2017/18, в том числе на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

Шоу пройдет с 30 декабря по 7 января 2020 года на "ЦСКА-Арене", которая находится на территории СРК "Парк Легенд".