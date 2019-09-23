Юрист: спортсмены РФ могут остаться без международных стартов при несоответствии РУСАДА

Ранее стало известно, что WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года. WADA предоставило России три недели для объяснения наличия изменений в базе данных московской лаборатории.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Проблемы с допуском к соревнованиям могут возникнуть у российских спортсменов при признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС заявил спортивный юрист Артем Пацев.

"Будут ограничения [по допуску к соревнованиям]. Будут все те стандартные проблемы, которые были во время предыдущей ситуации с несоответствием РУСАДА", - сказал Пацев.

"Как мы видим по позиции международных спортивных организаций, никому не интересно, может ли нынешнее руководство РУСАДА и ВФЛА [Всероссийской федерации легкой атлетики] отвечать за ситуации, которые происходили без их участия", - добавил юрист.

20 сентября 2018 года исполком WADA признал РУСАДА соответствующим кодексу, российская организация была лишена статуса соответствия в 2015 году. Одним из условий восстановления РУСАДА в правах было предоставление российской стороной доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием. В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов, в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период.