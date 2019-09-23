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Купер покинул пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу

Соглашение между 63-летним специалистом и Футбольной ассоциацией Узбекистана было расторгнуто по обоюдному согласию

ТАСС, 23 сентября. Аргентинский специалист Эктор Купер покинул пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Футбольной ассоциации Узбекистана.

Соглашение между 63-летним Купером и Футбольной ассоциацией Узбекистана было расторгнуто по обоюдному согласию.

Купер возглавил сборную Узбекистана в августе 2018 года. Под его руководством команда Узбекистана провела 17 матчей, в которых одержала семь побед, трижды сыграла вничью и семь раз потерпела поражение.

В сентябре футболисты сборной Узбекистана провели первую встречу отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, проиграв в гостях команде Палестины со счетом 0:2.

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