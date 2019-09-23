ТАСС, 23 сентября. Аргентинский специалист Эктор Купер покинул пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Футбольной ассоциации Узбекистана.

Соглашение между 63-летним Купером и Футбольной ассоциацией Узбекистана было расторгнуто по обоюдному согласию.

Купер возглавил сборную Узбекистана в августе 2018 года. Под его руководством команда Узбекистана провела 17 матчей, в которых одержала семь побед, трижды сыграла вничью и семь раз потерпела поражение.

В сентябре футболисты сборной Узбекистана провели первую встречу отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, проиграв в гостях команде Палестины со счетом 0:2.