Юрист: у российских атлетов могут возникнуть проблемы с допуском на ОИ-2020

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Теоретические проблемы могут возникнуть у сборной России с участием в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник спортивный юрист Артем Пацев.

В понедельник стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года. WADA предоставило России три недели для объяснения наличия изменений в базе данных московской лаборатории.

"Теоретически может быть [проблема с допуском к Играм]. Но МОК [Международный олимпийский комитет] давно сказал, что все санкции [в отношении российских спортсменов] исчерпаны после Пхёнчхана", - сказал Пацев.

20 сентября 2018 года исполком WADA признал РУСАДА соответствующим кодексу, российская организация была лишена статуса соответствия в 2015 году. Одним из условий восстановления РУСАДА в правах было предоставление российской стороной доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием. В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов, в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период.