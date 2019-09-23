Матч между "Мордовией" и "Ростовом" пройдет на стадионе "Старт", как и планировалось

ТАСС, 23 сентября. Матч 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Мордовией" и "Ростовом" в Саранске не будет перенесен на стадион "Мордовия-Арена" и пройдет, как и было изначально запланировано, на стадионе "Старт". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Мордовии".

Ранее президент "Ростова" Арташес Арутюнянц предложил оплатить проведение матча 1/16 финала Олимп - Кубка России с "Мордовией" на стадионе "Мордовия-Арена", чтобы не играть на домашнем стадионе саранского клуба "Старт". По его словам, на стадионе "Мордовия-Арена", который был построен к чемпионату мира 2018 года, условия для проведения матча более комфортные. "Мордовия" же в текущем чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принимает соперников на стадионе "Старт", который вмещает 11 613 зрителей и имеет искусственное покрытие.

"Матч, как и планировалось, состоится на стадионе "Старт", где не раз проводились матчи премьер-лиги. Причем не только с участием "Мордовии". В качестве хозяев поля в разное время на этом стадионе принимали гостей "Уфа", "Крылья Советов" и "Тосно", - сообщили в пресс-службе, добавив, что оснований для переноса матча не существует.

Матч между "Ростовом" и "Мордовией" в 1/16 финала Олимп - Кубка России состоится 25 сентября в Саранске.