Игра с ФК "Локомотив" может стать самой посещаемой для "Балтики" в 2019 году

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Домашний матч против московского "Локомотива" в рамках 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу может стать самым посещаемым для калининградской "Балтики" в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе калининградского клуба.

Игра между "Балтикой" и "Локомотивом" пройдет в среду на стадионе "Калининград", вмещающем 35 тыс. зрителей. Встреча начнется в 21:30 мск.

"На эту минуту реализовано 11 тыс. билетов. Ожидаем, что за оставшиеся дни мы продадим еще около 10 тыс. билетов. В 2019 году у нас еще ни разу не было такой посещаемости. У нас есть ряд секторов, на которые мы не открываем продажу билетов, так что всего мы можем продать примерно 28 тыс. билетов", - заявили в пресс-службе.

Также в пресс-службе сообщили, что клуб ожидает от 400 до 500 болельщиков "Локомотива".